Почти умерла. Илон Маск рассказал правду о банкротстве Tesla

По словам основателя Tesla и SpaceX, компания находилась на грани финансового краха из-за повышенных объёмов производства

Основатель компании Tesla миллиардер Илон Маск заявил, что первая компания, способная на серийное производство полностью электрических машин, едва не разорилась на старте производства новой модели. В интервью телеканалу HBO Маск отметил, что при подготовке завода к производству Model 3 руководство компании "швырялось деньгами" и слабо контролировало расходы.

К таким последствиям, по словам миллиардера, привело увеличение объёмов производства Tesla Model 3 до 5 тысяч единиц в неделю. Маск отметил, что каждая производственная смена при этом длилась по 22 часа, а сам он в буквальном смысле слова жил на заводе. Основатель Tesla признал, что люди не должны столько работать, но без сложного решения "были высокие шансы, что Tesla умрёт".

Ранее Лайф сообщал, что руководитель Департамента обслуживания хедж-фондов компании Greenlight Capital Дэвид Эйнхорн разослал своим инвесторам электронные письма, в которых предостерёг "финансовых воротил" от вложений в компанию Илона Маска и предрёк банкротство компании в 2019 году.