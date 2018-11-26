Российские учёные успешно протестировали искусственное сердце

Теперь устройство может быть внедрено в медицинскую практику, а его использование спасёт не одну сотню жизней

Первое тестирование устройства, разработанного в Национальном медицинском исследовательском центре имени академика Е. Н. Мешалкина было проведено на лабораторных мини-пигах, сообщает РИА "Новости". На этапе доклинических исследований искусственное сердце на основе дискового насоса успешно внедрили в организм животных через оперативное вмешательство.

По итогам испытаний, учёные отметили, что устройство не оказывает разрушительного влияния на кровь, работает с хорошей, стабильной производительностью, не способствует образованию тромбов. Такие результаты создают предпосылки для внедрения прибора в медицинскую практику. Конструкцию для дальнейшего использования в организме человека планируют доработать. По словам учёных, перед исследовательской группой стоит задача доработать конструкцию насоса. В частности, речь идёт об уменьшении сопротивления в подшипниках скольжения.