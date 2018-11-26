Учёные: В будущем люди будут гореть и голодать

Неутешительный прогноз относительно климата и условий жизни учёные дали на фоне ускорения темпов глобального потепления.

Британский климатолог Майкл Гоув заявил, что человеческая цивилизация утратила контроль над темпами глобального потепления и уже к 2070 году средняя температура воздуха в летнее время может вырасти на пять градусов по сравнению с текущим уровнем. Как сообщает Daily Mail, Гоув считает, что это приведёт к масштабным наводнениям, обильным осадкам, засухам и вымиранию целых экосистем.

Станет теплее и зимой — климатологи сообщают, что зимняя температура вырастет на четыре градуса. По мнению Гоува, это можно лишь слегка "притормозить", однако о полной остановке процесса нагрева Земли речь уже не идёт. Гоув считает, что главными пострадавшими в этом отношении могут оказаться страны, население которых преимущественно сосредоточено на побережьях. Учёный отметил, что в группе риска к 2070 году будут находиться сотни миллионов человек, а к 2100 году под угрозой гибели окажется почти миллиард жителей Земли.

Кроме того, глобальное потепление резко ударит и по сельскому хозяйству — урожаи перестанут бить рекорды, а на выращивание простейших культур, скота и животноводство в целом придётся тратить в несколько раз больше денег, чем обычно.