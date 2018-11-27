Учёные: Древние люди занимались сексом с неандертальцами

По мнению учёных, межвидовое скрещивание людей и неандертальцев происходило намного чаще, чем можно себе представить.

По мнению учёных из Университета Темпл, группы людей, которые являются предками современной европейской и восточно-азиатской популяций, вступали в сексуальный контакт с неандертальцами по меньшей мере два раза, сообщает Nature. Сравнение фрагментов неандертальской ДНК из геномов европейцев и азиатов показало, что общие предки современного человека неоднократно скрещивались с первыми жителями Евразии в течение нескольких эпох.

Учёные выяснили, что в геномах всех человеческих рас, кроме африканцев, содержится около двух процентов неандертальской ДНК. По их подсчётам, два вида людей окончательно смешались примерно 50–60 тыс. лет назад, почти сразу после выхода людей современного типа из Африки и до их разделения на отдельные популяции. Подробные исследования генетического материала современных людей показали, что в ДНК жителей Восточной Азии от неандертальцев на 12–20 процентов больше "наследственного материала", чем у тех, кто исторически жил на территории современной Европы.