Учёные придумали, как создавать невидимые объекты

Вдохновлённые романом "Человек-невидимка", учёные смогли создать определённый материал, способный сделать любой объект невидимым.

Итальянские учёные из Университета Эстремадуры выяснили, как без серьёзных изменений свойств материалов превратить практически любой предмет в невидимый. Учёные использовали метод так называемой плазмонической маскировки, который позволяет менять внутреннюю структуру и "скрывать" материал, из которого созданы предметы, сообщает Science Daily.

Речь идёт об особом молекулярном составе, введение которого частично меняет электромагнитные свойства некоторых материалов. Пока экспериментальный состав позволяет "сливаться с окружающей средой" лишь в ряде случаев, однако потенциал у такой технологии огромный. Исследователи отмечают, что при текущем уровне вмешательства в физические и химические свойства материалов речь идёт о работе лишь с небольшими предметами, однако в будущем суперспособность исчезать и подстраиваться под окружающую среду появится и у людей.