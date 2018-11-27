Израильская нейросеть определит интеллект человека по форме и размеру черепа

Создатели уверяют, что технология абсолютно рабочая, а результаты получаются невероятно точными.

Создатели израильского стартапа Faception уверяют, что машинный анализ и обработка данных нейросетью позволяют с лёгкостью определить предел интеллектуальных способностей и помогают с анализом личности человека. Массив классификаторов, который обрабатывается искусственным интеллектом, включает в себя огромное множество различных вариантов личности и особенностей характера.

На сайте компании отмечается, что технология позволяет прогнозировать и подбирать превентивные действия в области общественной безопасности и ориентирована на применение в "умных" городах и мегаполисах. Отмечается, что стартап из Тель-Авива разрабатывает и внедряет технологии распознавания с 2014 года.