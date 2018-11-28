Учёные: Каждый сотый россиянин неуязвим для ВИЧ

Исследователи отмечают, что каждый сотый житель России рождён с генетической устойчивостью к ВИЧ.

Научные сотрудники медико-генетического центра Genotek выяснили, что у 1,1% россиян мутация была обнаружена в обеих копиях гена CCR5, что, согласно данным предыдущих исследований активности вируса, практически полностью исключает риск заражения ВИЧ. По словам научного сотрудника Genotek Александр Ракитько, мутация в гене CCR5 возникла около 1000 лет назад в Северной Европе среди викингов. Широкое распространение мутации в Европе (и отсутствие в Азии и Африке) связано с тем, что эта мутация также снижает вероятность заражения чумой и чёрной оспой, многочисленные эпидемии которых в своё время приводили к массовой гибели людей, оставляя в живых обладателей этой мутации.

Защитные свойства мутации в гене CCR5 современные учёные связывают с возможностью подавления ВИЧ-инфекции у больных и рождения ВИЧ-устойчивых детей. Этой мутацией, по данным учёных, объясняется феномен Тимоти Брауна — пациента берлинской клиники, который был заражён ВИЧ и болен лейкемией, для лечения которой применяется пересадка костного мозга. Его лечащий врач смог подобрать донора костного мозга, который был носителем мутаций в обеих копиях гена CCR5. Через 20 месяцев после пересадки костного мозга, несмотря на отсутствие лечения вирусной инфекции, ВИЧ перестал обнаруживаться в крови, костном мозге и слизистой оболочке кишечника пациента.