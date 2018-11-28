Русские дети. Финнов назвали потомками сибиряков

Учёные считают, что именно древние предки позволили жителям Финляндии научиться жить в условиях сильных холодов.

Исследователи из Института Макса Планка выяснили, что у жителей северо-запада России и Финляндии имеются общие предки. Исследования ДНК, добытой из захоронения на Кольском полуострове, показали, что у расселившихся по разным сторонам северной части России и Европы людей есть общие предки, которые за несколько поколений смогли адаптироваться к жизни в условиях низких температур.

Учёные отмечают, что "сибирская родословная" современных финнов позволяет установить, что древние предки нынешних россиян на северо-западе и суоми могли проживать в северных широтах более четырёх тысяч лет назад. Точные маршруты миграции исследователи пока не установили, однако известно, что эволюционные процессы повлияли на обмен веществ древних предков и состояние организма в целом. Эти изменения, по словам учёных, передались и финнам.