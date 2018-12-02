Климатическое оружие. Запад заморозит Землю или мы можем это остановить?

В США предложили способ борьбы с глобальным потеплением, из-за которого может быть заморожена вся планета. Также могут возникнуть риски кислотных дождей.

Учёные из Йельского и Гарвардского университетов предложили создать специальный флот высотных самолётов, жгущих серу над всей планетой. Необычность их решения в том, что оно не требует никаких новых технологий — простое и дешёвое. Итак, от чистой теории борьба с потеплением постепенно переходит к практике. В отличие от предлагавшихся до этого решений, перед нами вполне рабочий сценарий "заморозки".

Западные СМИ именно так и отреагировали на проект: технологически доступный и недорогой метод хотя бы временно затормозит глобальное потепление — до тех пор, пока СЭС, ВЭС и электромобили не начнут интенсивно сокращать выбросы СО 2 в крупных мировых экономиках.

В начале 1960-х годов советский фантаст Александр Казанцев сочинил лишённую литературных достоинств повесть "Льды возвращаются". Её сюжет строится вокруг изобретения на Западе средства затемнить Солнце, снизив интенсивность идущих в нём термоядерных реакций. В его повести мотивация западных игроков, угрожающих устроить новый ледниковый период, проста и в конечном счёте сводится к прибыли.

И вот сегодня, спустя всего полвека, на Западе в самом деле возникают всё более и более реальные проекты затемнения Солнца. Однако методы для этого предлагаются куда проще и дешевле. Увы, цель нынешних "пожирателей Солнца" вовсе не прибыль. Руководствуйся они жаждой наживы, такой жестокий проект просто не пришёл бы им в голову. Всё куда хуже: разработчики проекта хотят осчастливить человечество. Как мы помним по 1917 году в России, именно от благих намерений и зажигается мировой пожар чудовищных масштабов. Сможет ли новая модная на Западе идея ещё раз погрузить мир в хаос? Попробуем разобраться.

Жжём серу в стратосфере и смеёмся

Авторы статьи отмечают, что наиболее отработанным вариантом охлаждения Земли является диоксид серы — то, от выбрасывания чего в СССР над некоторыми районами шли кислотные дожди. Но выбрасывать его низко нельзя: те самые кислотные дожди за считаные месяцы вымоют SO 2 из атмосферы. Надо забросить в стратосферу, где водяного пара почти нет и откуда это вещество может опуститься только через многие годы.

Разобрав все существующие средства доставки (самолёты с "военной" высотностью, ракеты Falcon Heavy), учёные констатировали, что они дороги, а более дешёвые массовые авиалайнеры на нужные 20 километров не поднимутся. Поэтому они предложили новый тип самолёта — четырёхмоторный узкофюзеляжный, как A321, но с удвоенной относительно A321 площадью крыльев и числом моторов. Мотор предлагается адаптированный к большим высотам, типа хорошо известного General Electric F118. Сильно сэкономить поможет то, что самолёт будет поднимать не диоксид серы, а просто серу (по 25 тонн за вылет). На высоте он будет сжигать её с помощью сравнительно простой горелки, образуя SO 2 "на месте".

Как показывают расчёты исследователей, чтобы повлиять на климат, достаточно будет сравнительно небольшого числа таких самолётов. В начале программы их будет восемь, потом ежегодно будет добавляться ещё по полдюжины. Разработка нового аппарата, технически крайне близкого к существующим, потребует порядка 2,35 миллиарда долларов. Это исключительно низкая цифра — примерно столько стоил один бомбардировщик B-2, всего лишь годовой бюджет "Роскосмоса". На сами вылеты самолётов после разработки уйдёт 2,25 миллиарда долларов в год — примерно одна десятитысячная от ВВП США.

То есть затраты на такую программу, по меркам американского бюджета, будут предельно малыми, на уровне стоимости одного телескопа космического базирования. Выбирая между телескопом и "борьбой с потеплением", никто на Западе, разумеется, даже не задумается над тем, что нужнее миру.

Само собой, у "реалистичного и недорогого проекта" есть "небольшие" недостатки. Например, падение урожайности на поверхности планеты. Растения ведь нуждаются в солнечном излучении, а оно от затенения SO 2 станет меньше. Кроме того, как признают и сами западные СМИ, не избежать засух, а также "экстремальных погодных явлений" (ураганы в необычных местах и тому подобное). Но на пути к такой благой цели это сущие мелочи.

Что означает появление у Запада простого и эффективного климатического оружия?

Авторы прямо пишут: предложенный ими вариант — это не "высокоточное оружие". Хотя это именно оружие, причём огромной убойной силы.

Лайф не в первый раз пишет о том, что глобальное потепление в целом — явление даже положительное. Повышение глобальных температур означает рост осадков и выравнивание температурных разрывов между различными частями Земли. В жарких местах температура растёт медленно, в холодных — быстрее. А дополнительные осадки и потепление в северных странах автоматически ведут к росту биомассы на планете.

Ещё более положительно на это влияет рост содержания углекислого газа в атмосфере. Именно поэтому пустыня Сахара в результате глобального потепления постепенно зарастает зеленью. Не секрет, что 35–50 миллионов лет назад, когда на планете не было ледовых шапок, побережье Северного Ледовитого океана имело средние температуры сегодняшней Ялты. И никакого вреда существовавшим тогда видам это не нанесло. Напротив, их число быстро росло, и именно тогда в палеонтологической летописи появились первые приматы.

А вот похолодание означает уменьшение глобальной испаряемости, снижение числа осадков и нарастающую засушливость климата. Та порождает пустыни и убивает леса. Отчего в воздухе появляется много пыли: лёд Гренландии времён последнего оледенения насыщен пылью в десятки раз сильнее, чем сегодняшний. Почти исчезли в Европе того времени и леса. Ни пыль, ни засухи, ни наступление льдов нельзя назвать позитивными явлениями. В особенности для одной очень северной страны на букву Р, две трети которой и так находятся в зоне вечной мерзлоты. Да что там мы — из истории планеты известно, что ни одно крупное вымирание видов не случилось от роста температуры, зато множество произошло от похолоданий.

Согласно спутниковым снимкам, за 1982–2011 годы растительностью покрылись многие миллионы квадратных километров земной суши. И случилось это, согласно научному консенсусу, именно из-за роста температур и концентрации СО 2 в атмосфере. Смещаются к северу и пояса возделывания культурных растений: сегодня Россия экспортирует примерно столько же риса, сколько импортирует, а ещё при позднем СССР ничего подобного просто не было. Откат назад из-за развёртывания мощного глобального и неизбирательного климатического оружия будет весьма болезненным.

Что делать нам?

Теоретически Россия может противостоять стремлению Запада во что бы то ни стало остановить потепление, но на практике сделать это будет крайне сложно. Для этого проще и эффективнее всего использовать ту же серу, только в виде фторида (SF6), а не диоксида. Гексафторид серы, он же элегаз, в 30 тысяч раз эффективнее углекислого газа в качестве парникового газа. Сейчас люди выбрасывают в атмосферу всего 33 миллиарда тонн СО 2 в год. Миллион тонн элегаза может удвоить нарастание парникового эффекта. Тогда сжигание серы в стратосфере в объёме, указанном американскими учёными, не сможет замедлить потепление. Россия располагает достаточной сырьевой базой, чтобы выпускать нужное количество элегаза в атмосферу. Что ещё лучше — элегаз работает как климатическое оружие потепления намного дольше, чем диоксид серы, климатическое оружие похолодания. Ведь, даже опустившись вниз, SF6 продолжает мешать планете остывать по ночам (захватом ИК-излучения, идущего от её поверхности в космос). Казалось бы, вот он, идеальный климатический ответ Западу. Увы, это не совсем так.

Кроме способности создавать и выпускать оружие важна ещё и способность производить его в большем объёме, чем у противника. США только на разведывательную деятельность тратят 74 миллиарда долларов в год. И не секрет, что часть бюджета ЦРУ уходит на, называя вещи своими именами, подрывную работу против наиболее неприятных США стран. Возможно, самая неприятная из них для Штатов сегодня — наша. Американцы отлично понимают, что глобальное охлаждение бьёт по той или иной стране тем сильнее, чем она севернее.

Теоретически выход есть. Российским учёным надо доказательно разобраться с реальным влиянием глобального потепления. С аргументами в руках опубликовать соответствующие статьи в рецензируемых журналах и, после соответствующей дискуссии, развеять господствующие на Западе заблуждения о его вредности. Ничего нереального в этом нет. Само потепление в количественном смысле открыл советский учёный Михаил Будыко. То есть инфильтрация научных идей из нашей страны на Запад возможна.