Учёные назвали главную пользу посещения сауны

Исследователи подтвердили предыдущие выводы экспертов о том, что посещение парилки продлевает человеку жизнь.

Учёные из Университета Бристоля выяснили, что частое посещение сауны и прогрев тела высокой температурой позволяют снизить риск развития заболеваний сердечно-сосудистой системы. Как сообщает BMC Medicine, особенно полезной сауна становится по достижении 50-летнего возраста.

Изучая процент смертности от сердечно-сосудистых заболеваний, учёные выяснили, что на каждую тысячу людей, регулярно посещающих сауны, приходится всего три-четыре смерти, связанные с болезнями сердца или сосудов. Кардиологи выяснили, что в организме любителей поддать пара значительно ниже кровяное давление, а частота сердечных сокращений при этом значительно выше. Сравнивая пользу сауны с традиционными видами оздоровления, учёные заявили, что регулярные приёмы паровых ванн влияют на организм так же, как занятия спортом средней интенсивности.