Добраться до кожаных мешков. Робот Spot Mini получил бионические руки

Теперь шагающие автономные роботы смогут помогать человеку практически в любых делах.

Роботы Spot Mini, созданные компанией Boston Dynamics, получили один из самых долгожданных аксессуаров — бионические руки, напечатанные на 3D-принтере. Как сообщает Tech Crunch, с их помощью маленькие шагающие роботы смогут превратиться в настоящих помощников человека.

Стоимость комплекта составляет всего $179. За эту сумму пользователь получает кронштейны для установки, сервоприводы и интерфейс для подключения к бортовой системе робота. Компания-производитель девайса YouBionic отмечает, что пока такие руки всего лишь концепт, однако до рабочего состояния устройство доработают в ближайшем будущем.

Ранее Лайф писал о том, что американские эксперты считают роботов Boston Dinamics непригодными для использования в реальной жизни. Несмотря на то что представители компании сообщают о технологичности собственных изделий, американские специалисты уверены — перепрыгивание деревьев и открывание дверей механизированными руками никому в современном мире не нужны.