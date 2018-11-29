Русские на Луне. Что необычного в нашей окололунной станции и зачем она нужна

"Роскосмос" представил дорожную карту лунной программы. Согласно этому документу, Российская Федерация должна приступить к строительству окололунной станции уже в 2025 году. Предполагается, что российская станция будет многомодульной, созданной на основе технологий, опробованных при строительстве и эксплуатации Международной космической станции. Лайф узнал, что именно предполагается сделать.

Праздник к юбилею

Дорожная карта лунной программы была представлена во время мероприятий, проводимых в честь двадцатилетия Международной космической станции. Несмотря на праздничность момента, все специалисты по космической деятельности понимают, что большую часть своей жизни орбитальная станция уже прожила. Официально она должна быть закрыта в 2024 году. Скорее всего, этого не произойдёт и срок её эксплуатации будет продлён, однако думать о создании чего-нибудь нового требуется уже сейчас.

Коротко о программе

Генеральный конструктор пилотируемых комплексов Евгений Микрин представил новую лунную программу России. Пока это лишь концепт, его должны будут проработать и Академия наук, и сами структуры "Роскосмоса". Можно сказать, что в настоящее время это лишь видение будущего российской космонавтики.

Предполагается, что станция будет создана на орбите Луны. Пока нет данных, какая именно орбита будет для этого выбрана. Американцы нацеливаются на окололунную орбиту, проходящую через точку Лагранжа L2; какая орбита будет выбрана для российской станции, пока не известно. Проблема в том, что чем ближе к поверхности Луны будет находиться орбита станции, тем сильнее на неё будут влиять масконы (неравномерности тектонической структуры Луны). Это постепенно приведёт к необходимости тратить топливо на коррекцию орбиты. Более высокая орбита будет подвергаться пусть небольшому, но постоянному влиянию планеты Земля.

Понятно, что говорить о датах сейчас ещё очень рано, официально проект дорожной карты рассчитан до 2040 года. Однако запуск первых модулей предполагается уже в 2025 году — почти сразу, как будет закончена Федеральная космическая программа с 2016 по 2025 год.

И сначала, согласно нынешней федеральной космической программе, должны быть запущены космические аппараты "Луна-25", "Луна-26", "Луна-27", а с ними в настоящее время ситуация неважная, их постоянно сдвигают по срокам в самый конец программы. И когда это будет реализовано, пока непонятно.

Проблема целей

Главная проблема окололунных орбитальных станций в том, что при всей их дороговизне ответить на вопрос "А зачем они нужны?" очень сложно. В дорожной карте на этот счёт точно такие же общие слова, как и у американцев — отработка технологий, проведение экспериментов, разработка ключевых технологий, требуемых для освоения Луны.

Для концепта этого достаточно, а вот когда придёт время защищать финансовую сторону программы, аргументы понадобятся гораздо более веские.

Пока же в дорожной карте не рассматривается вопрос финансирования, требуемого для её создания, а именно он видится главной проблемой, которая встанет перед "Роскосмосом" уже в ближайшее время. Без нормального финансирования проект "Лунной станции" так и останется только проектом, а денег потребуется очень и очень много.

Понятно, что часть получится сэкономить, использовав готовившиеся для Международной космической станции модули. Например, не отправлять на МКС создающиеся в настоящее время модули НЭМ (научно-энергетический модуль) и стыковочный узел.

Наша лучше?

Есть ещё один важный вопрос — а чем российская станция будет отличаться от американского проекта окололунной станции LOP-G, который разрабатывается NASA в настоящее время. Увы, но документы дорожной карты пока не позволяют даже примерно ответить на этот вопрос. В обоих случаях предполагается, что окололунная станция станет перевалочным пунктом и базой для высадок на спутник Земли. Кардинальных же отличий у проектов пока не видно. Сходство же проектов на данном этапе несомненное — использование сверхтяжёлой ракеты для заброски больших модулей, многомодульность структуры.

Если это так, то может возникнуть ситуация, что Россия и США будут параллельно готовить два проекта со сходными характеристиками, фактически дублирующими друг друга. Увы, но тогда это будет тот самый случай, когда политика помешает нормальной работе и взаимодействию.

Ещё рано

Радоваться пока рано, равно как и критиковать проект. Стоит понимать, что это лишь видение и дорожная карта будущих разработок. Для начала нужно, чтобы проект был проработан как учёными, так и инженерами, после чего подписан на самом верху и выделено финансирование. Тогда действительно можно будет сказать, что Луна становится ближе. Пока же это лишь фантазии на лунную тему, хоть и очень интересные.