Учёные рассказали о смертельной опасности храпа

Кроме того что это жутко раздражает, существует и реальная опасность для здоровья человека.

Учёные из Мюнхенского университета выяснили, что у мужчин и женщин, храпящих во сне, со временем могут появиться серьёзные проблемы с сердечно-сосудистой системой. Как отмечает Eurek Alert, организм мужчин "изнашивается" от недостатка воздуха значительно медленнее, чем женский, — у представительниц слабого пола, по словам учёных, проблемы с сердцем могут возникнуть всего через несколько лет.

Исследователи отметили, что отсутствие лечения или правильных условий для сна провоцирует развитие апноэ — кратковременную остановку дыхания, которая может привести к смерти. Кроме того, из-за храпа уменьшается левый желудочек сердца, что влияет на кровоток. При этом главными причинами храпа исследователи называют лишний вес и неправильное положение во время сна. Искривление перегородки или проблемы с дыхательными путями находятся на последнем месте в списке причин, влияющих на развитие храпа.