Учёные назвали три самых влиятельных художественных фильма в истории

Важность фильмов для общества высчитывалась на основе рейтинга крупнейшей в мире базы данных о кино.

Учёные из Туринского университета выяснили, что тремя самыми влиятельными кинокартинами в истории кинематографа, сильнее всего изменившими не только индустрию, но и общественную культуру в целом, стали "Волшебник страны Оз", "Звёздные войны" и "Психо", сообщает Applied Network Science. Для того чтобы выстроить рейтинг "важности" фильмов, учёным пришлось создать особый математический алгоритм, который высчитывает цитируемость и отсылку к фильмам, не опираясь при этом на кассовые сборы.

Первое место в рейтинге уверенно занимает "Волшебник страны Оз". На втором и третьем — "Звёздные войны" Джорджа Лукаса и "Психо" Альфреда Хичкока. Ниже в таблице цитируемости расположились "Кинг-Конг" Мериана Купера, "Космическая одиссея" Стэнли Кубрика и "Франкенштейн" Джеймса Уэлла. Составлен и подробный рейтинг влияния отдельных актёров — наиболее узнаваемыми и популярными персонами, образы и героев которых так или иначе копировали чаще остальных, стали Сэмюэл Л. Джексон, Клинт Иствуд и Том Круз.