Учёные выяснили, сколько света вырабатывает Вселенная

Спойлер — точно произнести эту цифру обычный человек сможет после серии особых тренировок

Космологи из университета Клемсона выяснили, что за время существования Вселенная произвела 4.000.000.000.000.000.000.000.000.000. 000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000 частиц света. Учёные уточняют, что столько получено за 13,7 млрд лет, сообщает Science.

Собрать огромный массив данных космологам позволил орбитальный телескоп "Ферми". Исследователи отмечают, что внегалактическое фоновое излучение, объёмы которого считали в рамках исследования, представляет собой всё совокупное ультрафиолетовое, видимое и инфракрасное излучение.

Учёные считают, что фотоны, составляющие всё излучение, набрали критическую массу примерно 3,5 млрд лет после Большого взрыва.