В Калифорнии пьяный водитель Tesla спал в машине, пока ехал домой на автопилоте

Машину остановили калифорнийские копы, и теперь мужчине грозит не только лишение прав, но и тюрьма.

45-летний член Комитета по городскому планированию Александр Самек решил положиться на современные технологии и немного перебрал с алкоголем. После того как вечеринка закончилась, Самек сел в Tesla Model S и задал маршрут до дома. Выставив автопилот в активный режим, Самек заснул прямо за рулем.

Электрический автомобиль, который двигался по шоссе с соблюдением всех правил на скорости чуть более 110 километров в час, заметили полицейские, однако на требования остановиться водитель реагировать не стал. Поравнявшись с машиной, сотрудники полиции поняли, что пилот автомобиля спит прямо на водительском сиденье.

Используя датчики движения Tesla Model S, водителя "прижали" к обочине, достали из машины и попросили "подуть в трубочку". Положительный результат гарантировал электромобилю место на специальной стоянке, а над водителем в ближайшее время состоится суд.