Обычные телевизоры обяжут следить за людьми

Пилотный проект уже стартовал в роли "маркетингового" помощника, но в действительности всё может быть гораздо хуже.

В США в опытную эксплуатацию поступило устройство Nielsen — голосовой анализатор ТВ-программ, который подключается напрямую к смарт-телевизорам. Стартап использует технологию распознавания предпочтений Gracenote, с помощью которой отслеживается активность пользователя и подбирается контекстная реклама, сообщает AdWeek.

Однако за перспективной технологией американские эксперты усматривают реальную угрозу — после скандала со сбором данных в обычных смарт-телевизорах федеральные ведомства США могут через суд потребовать полное описание технологии, которая, как отмечают эксперты по безопасности, может работать с большим количеством уязвимостей.

Официально система тестируется в пяти крупных городах — анализатор контента настраивается как на эфирное вещание, так и на интернет-трансляции, что позволяет делать максимально глубокий срез данных по аудитории. Если эффективность и безопасность системы будет доказана, "большой брат" будет встраиваться в смарт-телевизоры ещё на заводе.