Медики научились лечить депрессию электричеством

Спойлер — нет, это не больно. И да, это действительно помогает людям с психическими расстройствами.

Нейробиологи из Калифорнийского университета в Сан-Франциско выяснили, что стимуляция префронтальной коры головного мозга может использоваться в целях коррекции поведения и "вытаскивать" пациентов даже с тяжёлой формой депрессии, пишет Science Direct. Исследователи пришли к выводу, что стимуляция латеральных областей орбитофронтальной коры позволяет напрямую вмешиваться в настроение и психоэмоциональное состояние человека.

Исследователи выяснили, что терапия электричеством оказывает моментальный эффект, — после часового курса мозговая активность пациента меняется, влияя на эмоциональный фон. Теперь медики всерьёз подумывают внедрить этот метод в обычную медицину — учёные уверены, что такая стимуляция позволяет практически полностью отказаться от антидепрессантов и другой химии.