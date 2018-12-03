Учёные смогли убить рак за несколько секунд

Революционная технология сократит время на лучевую терапию и действует значительно эффективнее традиционных методов лечения.

Учёные из Стэнфорда разработали новый метод рентгенотерапии онкологических заболеваний, при котором сеанс облучения сокращается с нескольких минут до нескольких секунд. Как отмечает Eurek Alert, физика высоких энергий позволит убивать любые злокачественные опухоли точечно и с гарантированным результатом. Новый метод позволяет проводить лучевую терапию за два-три сеанса, после чего пациентов переводят на режим восстановления.

Проект под названием PHASER позволит не только сократить время терапии, но и нивелирует возможные побочные эффекты от лучевой терапии. Ранее Лайф писал, что британские медики начали применять для диагностики и лечения рака лёгких уникальную технологию радиочастотной аблации, которую ранее использовали для лечения аритмии и других заболеваний сердца. Операция проводится с использованием горячей иглы — с помощью этого инструмента проводится быстрая биопсия, результаты которой обрабатываются в течение двух недель.