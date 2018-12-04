Учёные назвали идеальный способ похудеть и быть здоровым

Спойлер: при соблюдении всех правил и предписаний человеку может стать очень грустно.

Учёные из Университета Филадельфии выяснили, что любая из предписанных диет может быть эффективной для резкой и продолжительной потери веса, если соблюдается главное правило — практически полный отказ от алкоголя. Как сообщает Eurek Alert, полный запрет на употребление алкоголя в любом виде позволяет не только быстро снизить индекс массы тела, но и способствует отложенному развитию или снижению остроты проявления диабета второго типа.

Проанализировав данные четырёх тысяч пациентов, проходивших курсы борьбы с лишним весом, учёные выяснили, что даже кратковременные "срывы" на алкоголь, будь то пиво или крепкие напитки, сводят к нулю эффективность любой, даже самой строгой диеты. При этом хронические "выпивохи" практически не имеют шансов похудеть, а "накопительный" эффект от алкоголя не позволит добиться серьёзных результатов в течение четырёх лет после полного отказа от употребления спиртного.

При этом на кратковременную коррекцию веса употребление алкоголя практически никакого влияния не оказывает — учёные выяснили, что вред алкоголь наносит лишь при длительном употреблении.