Учёные сообщили о скорой гибели человечества

Исследователи считают, что человеческая цивилизация обречена на вымирание и начинает погибать.

Пионер научной и документальной журналистики о дикой природе Дэвид Аттенборо заявил, что человечество стоит на пороге своей гибели и его судьба находится в руках сильнейших политиков мира. Как сообщает Science Alert, Аттенборо отметил, что человечество намеренно убивает себя и планету, расширяя зону своего присутствия на ней.

Выступая на открытии Конференции ООН по изменению климата COP24 в польском городе Катовице, известный научный журналист отметил, что крах человеческой цивилизации находится "на горизонте" и, если не принимать никаких мер, связанных с сохранением экологии, люди на Земле вымрут как вид. При этом Аттенборо отметил, что большинство государств, подписавших соглашение о климате, с помощью которого правительства десятков стран планировали стабилизировать среднюю температуру на планете, не выполняют взятых на себя обязательств.