ВМС США "натравят" бактерии на поиск российских подлодок

Уникальные биороботы будут "сигналить" американским военным, если вдоль границ страны будут плавать посторонние.

Институт ВМС США совместно с Управлением перспективных исследовательских проектов Министерства обороны (DARPA) начал разработку биологически активных систем слежения и защиты, способных определять местоположение кораблей противника, сообщает Defense One. Учёные отмечают, что современные технологии позволят создать особую биологическую защитную систему, с помощью которой удастся отслеживать любые подводные объекты и устанавливать их принадлежность всего за несколько секунд.

При этом исследователи рассчитывают создать особый тип бактерий, реагирующих только на определённый металл, топливо или уровень электромагнитного воздействия, свойственный кораблям и объектам определённого типа. Сбором данных от бактерий в океанах будут заниматься дроны — для этого морские и воздушные беспилотные аппараты планируют оснащать специальными датчиками. Исследователи отмечают, что множество дизель-электрических подводных лодок имеет свой строго определённый "отпечаток", по которому можно достоверно установить район их боевого патрулирования.