Учёные нашли в облаках Юпитера огромного дельфина

Уникальные снимки на Землю прислала автоматическая межпланетная станция NASA "Юнона".

В ходе очередного сближения с планетой космический аппарат NASA Juno ("Юнона") прислал на Землю уникальные фотографии облаков на Юпитере, на одном из которых планетологи и специалисты по атмосферным явлениям обнаружили огромного дельфина. Учёные отмечают, что по своей сути это динамическая фотография: огромное облако не просто сформировалось в атмосфере планеты, но и медленно движется.

Причудливые облака из аммиачного льда и воды имеют огромные размеры как в длину, так и в "глубину" — характерный тёмный цвет "облачного дельфина" свидетельствует о том, что это явление сформировано ближе к поверхности планеты. Исследователи отмечают, что это не первый случай наблюдения за "необычными структурами", сформированными в атмосфере планеты. Отмечается, что такие структуры формирует так называемое газовое смешивание — атмосферная диффузия, в процессе которой газ в атмосфере Юпитера разделяется по слоям.