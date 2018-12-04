Конец эпохи. Учёные сообщили о скором исчезновении проституток

Исследователи считают, что даже посещение роботизированных борделей теперь воспринимается лучше, чем традиционные "виды отдыха".

В рамках проведения Международного сексологического конгресса, где обсуждаются нравственные вопросы половых и романтических отношений с роботами, социологи провели любопытный опрос, результаты которого, однако, могут расстроить представительниц древнейшей профессии. Как сообщает New Scientist, всё больше людей отдаёт предпочтения сексу с роботами, а секс людей с людьми участников опроса почти не интересует.

Эра сексуальных отношений новой формации, по словам исследователей, начнётся в 2035 году. Именно тогда роботы смогут понимать людей и научатся выполнять все их просьбы: как бытовые, так и не очень. Социологи из Университета Тафтса выяснили, что мода на секс-роботов может привести к практически полному исчезновению публичных домов: как легальных, так и подпольных, поскольку спрос на "живых женщин" будет постепенно падать.

Ранее Лайф сообщал, что учёные из Университета Южной Калифорнии выяснили, что представительницы древнейшей профессии выступают против насыщения рынка электронными секс-игрушками и поддерживают запреты на их продажу. К протестам против секс-роботов американские проститутки присоединились после скандала вокруг строительства первого борделя с секс-куклами и роботами в Техасе — штате с традиционными взглядами на политику и общество. Американские учёные считают, что резкий переход мужчин на использование секс-кукол свидетельствует о кризисе в некоторых системах социального взаимодействия.