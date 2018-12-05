Учёные заявили о начале вымирания акул и других морских хищников

Исследователи утверждают, что популяция хищных рыб сокращается каждый год, а темпы пугают учёных.

Американские биологи заявляют, что большинство редких хищных рыб, включая пилоносых акул, акул-молотов и больших белых акул, находятся на грани исчезновения. Как сообщает Би-би-си, эти хищники постепенно вытесняются из экосистемы в ходе межвидовой конкуренции, однако антропогенные (человеческие) факторы также вносят свой вклад в сокращение популяции.

На грани вымирания, по словам учёных, находятся и китовые акулы, и даже акулы-зебры — один из самых редких видов морских хищников. Одними из первых, по мнению учёных, исчезнут и "добрые" полярные акулы, внешний вид которых слабо ассоциируется с репутацией морских охотников. Кроме того, учёные сообщили о скором вымирании большинства рыб, обитающих у морского дна. По мнению исследователей, экосистема морей и океанов меняется и отсутствие пищи вынуждает этих рыб искать другие источники питания, а в процессе поиска они становятся добычей для других хищников.