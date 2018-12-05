Учёные рассказали о смертельной опасности долгого сна

Больше остальных стоит беспокоиться любителям поспать до обеда — длительный сон может в буквальном смысле убить человека.

Австралийские кардиологи выяснили, что длительный сон не только позволяет потратить время впустую, но и провоцирует развитие целого ряда заболеваний. Переизбыток сна, по данным австралийских учёных, чреват болезнями сердечно-сосудистой системы — от гипертонии до внезапной остановки сердца.

Учёные считают, что сон продолжительностью от 8 до 9 часов увеличивает риск смерти на 5−10 процентов. Сон на протяжении 10 и более часов увеличивает риск преждевременной смерти на 41 процент.

При этом специалисты заявляют, что особо опасным для людей среднего возраста является дневной сон — во время отдыха днём головной мозг сначала погружается в состояние покоя, а затем "заводится" снова, что может спровоцировать нарушения циркадных ритмов. Конечным пунктом назначения при этом могут стать бессонница и проблемы с нервной системой.