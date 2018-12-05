Китайцы скопировали роботов Boston Dynamics

Теперь создавать такие устройства и продавать по всему миру будет китайская компания.

Несмотря на то что роботизированная четвероногая "собака" заявляется как собственная разработка учёных из Университета Чжэцзян в Восточном Китае, даже далёким от робототехники людям хорошо понятно — китайский робот представляет собой точную копию американского Spot, созданного компанией Boston Dynamics. При этом китайские учёные не стали заморачиваться с компоновкой устройства и просто скопировали американские машины даже в сенсорах и отдельных шарнирах, служащих для связи механизированных суставов.

Agile and robust: China's new four-legged #robot is able to run, climb stairs and withstand kicks pic.twitter.com/LglF1h7Vwl — China Xinhua News (@XHNews) 4 декабря 2018 г.

Информационное агентство Синьхуа сообщает, что робот может переносить до 20 килограммов полезной нагрузки, а скорость движения при этом составит не менее 5–6 километров в час. Ранее Лайф писал, что американская компания Boston Dynamics научила робота Spot Mini танцевать под музыку, а эксперты по робототехнике признали таких роботов бесполезными для повседневного применения.