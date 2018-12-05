Китайцы скопировали роботов Boston Dynamics

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Китайцы скопировали роботов Boston Dynamics

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Фото © Twitter/XHNews

Теперь создавать такие устройства и продавать по всему миру будет китайская компания.

Несмотря на то что роботизированная четвероногая "собака" заявляется как собственная разработка учёных из Университета Чжэцзян в Восточном Китае, даже далёким от робототехники людям хорошо понятно — китайский робот представляет собой точную копию американского Spot, созданного компанией Boston Dynamics. При этом китайские учёные не стали заморачиваться с компоновкой устройства и просто скопировали американские машины даже в сенсорах и отдельных шарнирах, служащих для связи механизированных суставов.

Информационное агентство Синьхуа сообщает, что робот может переносить до 20 килограммов полезной нагрузки, а скорость движения при этом составит не менее 5–6 километров в час. Ранее Лайф писал, что американская компания Boston Dynamics научила робота Spot Mini танцевать под музыку, а эксперты по робототехнике признали таких роботов бесполезными для повседневного применения.

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