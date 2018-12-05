Россия испытает в космосе "радиатор" для ядерного двигателя

Ядерный двигатель может понадобиться для строительства уникального межпланетного космического корабля.

Научный руководитель Исследовательского центра имени Келдыша Анатолий Коротеев заявил, что российские специалисты проведут в открытом космосе испытания системы охлаждения ядерной энергодвигательной установки. Как сообщает РИА "Новости", в конце октября систему успешно испытали на земле.

Для максимально эффективного отвода тепла российские специалисты разработали новое решение: так называемый капельный холодильник-излучатель. Установка распыляет жидкость прямо в космическое пространство, там космический "антифриз" охлаждается, а затем улавливается заборным устройством и возвращается в систему.

Специалисты отмечают, что такие "космические радиаторы" необходимы для создания межпланетных кораблей и автоматических станций, работающих на основе ядерных реакторов.