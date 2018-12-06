Учёные: Выбросы углекислого газа достигли рекордной отметки

В 2018 году промышленные предприятия по всему миру выбросили рекордное количество вредных веществ в атмосферу.

Австралийские учёные сообщили о том, что в 2018 году уровень выбросов углекислого газа достиг рекордной отметки в 37,1 млрд тонн, что на 2,7% больше, чем в предыдущие годы. Как сообщает Xinhua, основной рост выбросов СО₂ наблюдался с 2014 по 2016 годы.

Члены профильного комитета ООН по климату отмечают, что такие показатели не просто пугают, они доказывают полную бесполезность Парижского соглашения по климату, согласно которому все страны, подписавшие и ратифицировавшие договор, должны ограничить уровень выбросов углекислого газа в атмосферу.