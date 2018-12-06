Учёные: Большинство женщин остаются в одиночестве из-за сайтов знакомств

Исследователи уверены, что большой выбор женщин на специально подготовленных площадках убивает шансы тех, чей возраст "далеко за двадцать".

Учёные из Университета Де Монфорта в Лестере заявили, что большинство женщин старше 30 лет рискуют остаться в одиночестве и им не помогут даже сайты знакомств. Исследователи выяснили, что, используя сайты знакомств, большинство мужчин не испытывает необходимости вступать в брак и создавать семьи, поскольку постоянные встречи с молодыми девушками практически "убивают" такую необходимость.

Социологи считают, что возможность выбирать из множества женщин позволяет мужчинам как можно дольше откладывать начало серьёзных отношений и встречаться с несколькими женщинами одновременно. Проблемы с поиском партнёра могут обернуться проблемами со здоровьем — исследователи отмечают, что, в отличие от молодых женщин, у более взрослых представительниц прекрасного пола меньше шансов забеременеть естественным образом и, скорее всего, для зачатия ребёнка придётся делать ЭКО.