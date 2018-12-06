Учёные назвали главную причину развития шизофрении

По данным генетиков и неврологов, весь секрет заключается в дефиците определённых витаминов.

Учёные из Института мозга в Квинсленде выяснили, что дефицит витамина D при рождении приводит к серьёзным изменениям в активности мозга и может спровоцировать целый ряд заболеваний, включая тяжёлые психические расстройства в виде шизофрении. Отмечается, что авитаминоз, способный вызвать изменения в мозге, может передаваться по наследству, однако бороться с ним можно с помощью обычной курсовой терапии витаминами.

Неврологи считают, что такие расстройства начинают проявляться после 15 лет, когда на организм человека начинают в полной мере воздействовать стрессы и другие обстоятельства пребывания в обществе. Теперь исследователи пытаются понять, стоит ли бить тревогу и вводить терапию витамином D на всех этапах беременности, чтобы позднее взрослые родители не испытывали проблем с поведением ребёнка.