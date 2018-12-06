Никаких детей. В США начались испытания противозачаточного геля для мужчин

Состав геля позволяет убить активность сперматозоидов и предотвращает незапланированную беременность.

Издание Business Insider сообщает, что в США первый доброволец начал тестирование уникального противозачаточного геля для мужчин, который нужно втирать в плечи как массажное масло два раза в день. В ближайшие месяцы к первому добровольцу из США присоединятся 420 пар из семи стран мира.

В основе геля лежит гормонально-заместительный препарат, блокирующий "производство" в организме мужчины эстрогена. Активное вещество в геле блокирует процессы естественного формирования активных сперматозоидов в тестикулах и при клинических испытаниях показало 85-процентную эффективность. Быстрого эффекта такой контрацептив не даёт — для достижения результата требуется от 8 до 12 недель.

Отмечается, что по своему составу гель больше напоминает массажное масло, которое, как и противозачаточный гель, нужно втирать в плечи. При клинических исследованиях побочных эффектов выявить не удалось — кроме того, что гель "убивает" активность сперматозоидов, никаких поражений кожи или аллергических реакций обнаружить не удалось. Официально тестирование состава должно закончиться в 2021 году.