Учёные протестировали универсальную вакцину против рака

Теперь лекарство не только "натравили" на нейтрализацию поражённых клеток, но и научили бороться с болезнью на уровне ДНК.

Иммунологи из Университета Монреаля провели первые лабораторные тесты уникального препарата — противораковой вакцины, не просто способной бороться с заболеванием, но и обладающей обучающими свойствами. Для того чтобы научить T-лимфоциты эффективнее уничтожать поражённые болезнью клетки, в организм, поражённый онкологией, вводят специальные "дефектные" гены.

Эти "антигены" учёные выделили из поражённых лейкозом клеток, после чего обработали особым составом и заставили работать на уничтожение больных клеток. Точный механизм лечения пока не описан, однако канадские иммунологи отмечают, что в нескольких случаях экспериментальной терапии на мышах удалось добиться как частичного результата, так и полного излечения даже таких видов онкологии, как лейкоз.

К испытаниям вакцины на людях учёные обещают приступить в ближайшие два-три года. Исследователи отмечают, что генетические особенности человека требуют более глубокого изучения. Ранее Лайф писал, что британские медики начали применять для диагностики и лечения рака лёгких уникальную технологию радиочастотной аблации, с помощью которой удалось убить онкологию органов дыхания одним уколом. Кроме того, стало известно, что учёные из Стэнфорда разработали новый метод рентгенотерапии онкологических заболеваний, при котором сеанс облучения сокращается с нескольких минут до нескольких секунд.