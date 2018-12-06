Учёные смогли убить инфаркты и инсульты с помощью генетического редактирования

Сообщается, что сложный процесс расшифровки ДНК позволяет практически полностью исключить риск развития болезней сердца.

Учёные из Научно-исследовательского института Скриппса разработали метод генетической терапии пациента, в рамках которой были выделены участки ДНК, провоцирующие повреждения стенок сосудов и другие болезни сердца. Выделив специфические гены, учёные выяснили, какой тип лечения должен применяться в тех или иных случаях.

Выделение специфических участков ДНК, которые становятся причинами развития инфарктов и коронарной недостаточности, позволяет кардиологам оперативно начинать клеточную терапию согласно строго определённому набору генов. Учёные уже установили, что каждый отдельный вид болезней сердца или сосудов провоцирует определённые изменения или дефекты в генах, своевременное обнаружение которых позволяет "вытаскивать" пациента задолго до наступления гипертонического криза, способного перерасти в инсульт или инфаркт.

Исследователи установили, что в целом с определёнными особенностями поражается более 3 тыс. различных генов, сбор информации о которых в единую базу займёт некоторое время. Однако генетики и кардиологи утверждают, что на основе полученных данных можно создать особый состав, введение которого вместе с клетками определённого типа позволит значительно сократить срок лечения и период восстановления пациентов даже с тяжёлыми патологиями сердца.