Илон Маск готовится запустить первый тоннель для беспилотных авто

Подготовительные работы, по словам руководства Boring Company, уже завершены и до открытия "осталось всего чуть-чуть".

Компания Boring Company, основателем и идейным вдохновителем которой является миллиардер Илон Маск, откроет тоннель для беспилотных авто под Лос-Анджелесом уже 18 декабря. Как сообщает Engadget, первые беспилотные платформы для общественного и частного транспорта смогут передвигаться внутри тоннеля со скоростью в 240 километров в час.

Boring Company product launch on Dec 18. More than a tunnel opening. Will include modded but fully road legal autonomous transport cars & ground to tunnel car elevators. — Elon Musk (@elonmusk) 7 декабря 2018 г.

Проект масштабной подземной артерии охватывает сразу несколько крупных районов Лос-Анджелеса, включая пригороды: Калвер-Сити, Санта-Моника, Вествуд и Шерман Окс. Центральный "вход" в тоннель расположен на парковке компании SpaceX, а одна из станций будет размещаться рядом с международным аэропортом Лос-Анджелеса. Количество станций, которые будут доступны после открытия, не уточняется.