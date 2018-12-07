Российская компания S7 Space создаёт многоразовую ракету-носитель

Компания официально получила лицензию на разработку ракетно-космической техники в России.

Первая российская частная космическая компания S7 Space получила лицензию на разработку космической техники. Соответствующее сообщение опубликовано на сайте компании. Отмечается, что S7 получила лицензию на осуществление космической деятельности в части создания и модернизации ракет-носителей и иных средств выведения, их составных частей и комплектующих.

В пресс-релизе компании сообщается, что многоразовой космической системой занимается команда инженеров под руководством заместителя генерального директора — главного конструктора средств выведения Игоря Радугина. Ранее сообщалось, что многоразовая космическая система может быть адаптирована для двух видов старта — с наземного космодрома и с морской платформы.

Монополистом в области космических пусков с помощью многоразовых ракет-носителей пока остаётся американская компания SpaceX, основанная Илоном Маском. Средняя стоимость пуска ракеты Falcon 9 колеблется в диапазоне $55–65 млн.