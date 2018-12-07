Учёные смогли определить склонность женщин к изменам

Для этого учёные изучили физиологические особенности каждой женщины в отдельности.

Учёные из Оксфордского университета выяснили, что между длиной пальцев у женщин и их склонностью к изменам существует прямая связь. Как сообщает Biology Letters, у женщин, склонных "ходить налево", указательный палец левой руки был значительно длиннее безымянного.

В ходе изучения гормональных особенностей организма каждой женщины учёные выяснили, что соотношение длины пальцев отображало уровень женских половых гормонов эстрогенов, отвечающих за "феминность" — комплексный набор психологических особенностей, свойственных женщине. У импульсивных женщин, сообщавших всеми доступными способами о собственной неудовлетворённости текущими отношениями с мужчинами, показатели гормонов буквально зашкаливали.

При этом учёные отмечают, что в исследованиях такого рода могут существовать и погрешности. Отмечается, что к изменам также склонны женщины с низким уровнем эстрогена.