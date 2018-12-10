Учёные рассказали о смертельной опасности полёта на Марс

Исследователи официально заявляют, что тяжёлый ущерб организму человека будет нанесён ещё в полёте.

В рамках XVII Конференции по космической биологии и медицине в Москве был опубликован доклад, в котором подробно описываются все последствия длительного пребывания в космосе во время перелёта на Марс. Учёные считают, что влияние космической радиации при межпланетном перелёте к Марсу сократит продолжительность жизни космонавтов на 2,5 года, сообщает ТАСС.

В докладе отмечается, что для двухлетней длительности полёта экспедиции к Марсу и обратно суммарный радиационный риск в течение жизни космонавтов независимо от возраста за защитой РУ (радиационной угрозы) 20 г/кв.см составит 7,5 процента, а вся следующая жизнь станет "короче" на 2,5 года. Ранее к похожим выводам пришли сотрудники Европейского космического агентства. Учёные опубликовали неутешительный доклад, согласно которому первая экспедиция на Марс станет последней для космонавтов. Главная трагедия состоит в том, что почти годовой полёт до планеты первые космонавты (и, возможно, колонисты) не переживут. Отмечается, что только за первые шесть месяцев полёта экипаж космического корабля получит на 60% больше радиации, чем за всю свою профессиональную карьеру.