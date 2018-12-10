Учёные планируют избавиться от большинства врачей

Лёгкие операции и сложные хирургические вмешательства во все внутренние органы планируют передать роботам.

Национальная служба здравоохранения Англии начинает масштабный эксперимент по внедрению робототехники в медицину. Совместно с учёными из Оксфорда британское Министерство здравоохранения планирует заместить большую часть людей-медиков роботами. Как сообщает Daily Mail, "первая волна" роботов будет регистрировать пациентов в больницах и выдавать рекомендации к лечению, а "вторая волна" уже сможет проводить простейшие операции, включая лечение зубов.

Позднее такие роботы, по словам учёных, смогут принимать роды и проводить сложные операции на сердце и мозге в автоматическом режиме. Сообщается, что на первом этапе работу машин будут контролировать люди, а использование более современных методов лечения с наименьшим уровнем инвазивности позволит оперировать большее количество пациентов и "убивать" болезни на ранних стадиях.