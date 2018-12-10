Учёные: Столица Ирана начинает проваливаться под землю

Исследователи отмечают, что катастрофа в масштабах отдельно взятого города может оказаться страшнее голливудских фильмов.

Учёные из Немецкого исследовательского центра геофизических исследований GFZ в Потсдаме выяснили, что столица Ирана Тегеран каждый год в буквальном смысле слова проваливается под землю почти на 25 сантиметров. Как сообщает Science Alert, при исследовании особенностей почв вокруг города учёные обратили внимание на массивную деформацию грунта, из-за которой окраины Тегерана могут провалиться под землю уже через несколько лет.

При этом исследователи отмечают, что деформация почвы наблюдается на всей территории города — включая международный аэропорт. Геологи считают, что всему виной быстрый рост населения и чрезмерное потребление ресурсов. Антропогенные факторы, как отмечают авторы исследования, создают эрозию почвы, из-за которой город с населением в 15 млн человек может начать "складываться" под землю от окраин к центру.