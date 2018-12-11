Китайцы собираются выращивать картошку на обратной стороне Луны

Сами учёные считают, что это нужно для проверки возможностей воспроизводства продуктов питания на космических станциях.

Лунный зонд "Чанъэ-4", который был запущен на ракете "Чанчжэн-3b", будет использоваться не только для изучения лунного грунта, но и для необычного квеста по мотивам фильма "Марсианин". Всего на борту зонда может быть проведено не менее 10 научных экспериментов по высадке земных культур в условиях космоса. Эксперимент включает в себя и попытку вырастить пригодный для питания картофель, которым смогут утолять чувство голода будущие колонисты.

Отмечается, что все эксперименты будут проходить рядом с кратером Эйткен — самым большим кратером на Луне. После "высадки" картофеля в грунт учёные собираются замерить радиационный фон и получить другие показатели, которые могут свидетельствовать о безопасности "космической еды".