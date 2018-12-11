Учёные назвали идеальный способ избавиться от толстого живота

Для этого человеку придётся незначительно, но каждый день корректировать рацион питания.

Учёные из медицинского центра Уэйк-Форест выяснили, что для быстрой коррекции фигуры и избавления от висцерального жира на животе можно не посещать спортзалы и не садиться на строгие диеты. Исследователи отмечают, что всего 10 граммов клетчатки в рационе питания каждый день позволяют снизить количество "брюшного" жира на 3,7 процента за пять лет, пишет Express.

Диетологи отмечают, что большое количество клетчатки содержится в овсяных отрубях, бобовых, в некоторых фруктах и овощах, а употребление этих продуктов в пищу на постоянной основе позволяет значительно оздоровить организм и перенастроить обмен веществ на нормальный уровень. При этом отмечается, что от "сверхжирной" пищи, такой, как фастфуд, для поддержания здоровья лучше отказаться.