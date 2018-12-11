Учёные официально признали Джеймса Бонда хроническим алкоголиком

Исследователи отмечают, что пить в таких количествах, как герой произведений Яна Флеминга, опасно для здоровья.

Учёные из Университета Отаго в Новой Зеландии проанализировали 24 фильма, снятых по книгам Яна Флеминга, и пришли к выводу, что у Джеймса Бонда — главного героя художественных произведений — тяжёлая форма алкогольной зависимости, работать с которой в разведке не представляется возможным. Исследователи выяснили, что в среднем за фильм Бонд пьянствует 4,5 раза, а средняя доза алкоголя при этом должна вызывать тяжёлое алкогольное отравление.

Наибольшее количество алкоголя агент Ми-6 употребил в фильме "Квант Милосердия" — по подсчётам учёных, тогда Бонд "принял на грудь" минимум 24 единицы алкогольных напитков, что исключает не только любые шансы на разведывательные мероприятия, но и на нормальное существование вообще. Такому количеству алкоголя нашлось вполне разумное объяснение — Бонд пил из-за стресса, связанного с непростой работой. Отмечается, что работа на Ми-6 спровоцировала у Джеймса Бонда не только алкогольную зависимость, но и ряд психических расстройств.