Как объятия мамы. Ford создал ремни безопасности с подогревом

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Как объятия мамы. Ford создал ремни безопасности с подогревом

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Фото: © U.S. Patent and Trademark Office

Теперь соблюдать обычные меры безопасности при поездке в автомобиле будет ещё приятнее.

Издание Motor1 сообщает, что для особо холодных регионов компания Ford создала и протестировала ремни с автоматическим подогревом, которые будут включаться сразу после того, как водитель пристегнётся. Заявка на патент содержит в себе 31 страницу подробного описания конструкции волокон, которые нагреваются через миниатюрную электрическую цепь.

<p>Фото: © U.S. Patent and Trademark Office</p>

Отмечается, что новые ремни безопасности сохраняют все прочностные свойства обычных ремней, они могут устанавливаться на все автомобили компании без исключения. Компания не комментирует данные о разработке и пока не сообщает, на каких моделях уникальное изобретение будет протестировано в первую очередь.

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