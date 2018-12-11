Как объятия мамы. Ford создал ремни безопасности с подогревом

Теперь соблюдать обычные меры безопасности при поездке в автомобиле будет ещё приятнее.

Издание Motor1 сообщает, что для особо холодных регионов компания Ford создала и протестировала ремни с автоматическим подогревом, которые будут включаться сразу после того, как водитель пристегнётся. Заявка на патент содержит в себе 31 страницу подробного описания конструкции волокон, которые нагреваются через миниатюрную электрическую цепь.

Отмечается, что новые ремни безопасности сохраняют все прочностные свойства обычных ремней, они могут устанавливаться на все автомобили компании без исключения. Компания не комментирует данные о разработке и пока не сообщает, на каких моделях уникальное изобретение будет протестировано в первую очередь.