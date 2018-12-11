Электрогиперкар Pininfarina получит двигатель мощностью 2 тыс. лошадиных сил

Производитель отмечает, что такая силовая установка позволит объезжать любых "одноклассников".

Британское автомобильное издание Top Gear сообщает, что компания Pininfarina готовит к появлению на свет самый мощный электрический гиперкар в истории автомобилестроения. Сообщается, что суммарная мощность электрических двигателей может составить 1900 лошадиных сил, при этом она сознательно ограничивается ещё на этапе разработки.

Известно и название. Automobili Pininfarina назовёт гиперкар Battista — в честь основателя компании Джованни Баттисты Фарины. Отмечается, что запас хода гиперкара будет составлять 480 километров, а стоимость каждого из 150 автомобилей составляет $2,5 млн.