Вымирающий вид. Белых мужчин в Европе признали меньшинством

Теперь британские вузы специально планируют набрать больше белых мужчин, чтобы ликвидировать дисбаланс.

Университеты Эссекса и Астона в Великобритании намеренно увеличили квоту для поступления в вуз белых мужчин, поскольку европейская внешность и белый цвет кожи больше не является доминирующими в Европе. Как сообщает Telegraph, разрыв с чернокожими студентами только растёт — пока белых мужчин меньше только в каждой десяткой школе или вузе, однако через пять лет этот показатель может сократиться до пяти учебных заведений.

Сообщается, что белые студенты составляют лишь 26–27 процентов от общего числа абитуриентов в Великобритании, а в остальных странах Европы показатели могут быть значительно ниже. При этом исследователи отмечают, что в будущем может начаться настоящий кризис технического образования, поскольку в 23 из 149 высших учебных заведений больше женщин, чем мужчин. По данным социологов, женщины менее охотно идут работать по техническим специальностям, в то время как мужчин сложная работа не пугает.