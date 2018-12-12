Учёные рассказали о смертельной опасности обычной пыли

Сама по себе она неопасна, но микроорганизмы, которые содержатся в ней, могут нанести непоправимый вред здоровью.

Учёные из Северо-Западного университета выяснили, что вместе с микробами в частицах пыли находится антибактериальное вещество триклозан, которое не только не убивает вредные микроорганизмы, но и делает их устойчивыми к различным видам антибиотиков, сообщает Science Alert.

Триклозан, по мнению учёных, меняет генетический код микроорганизмов, позволяя им адаптироваться под повсеместное применение антибактериальных средств. Исследования показали, что пыль в спортзалах, барах, библиотеках или вузах гарантированно содержит триклозан, попавший под запрет в качестве компонента для средств гигиены ещё в 2016 году.

Исследователи утверждают, что из-за такой мутации большая часть микроорганизмов, присутствующих в обычной пыли, почти не поддаётся лечению, а для полного выздоровления необходимо выделять особые белки и разбираться с генетическим составом бактерий, проводя специальную терапию.