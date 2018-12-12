Mercedes потратила $23 млрд на создание аккумуляторов для электрических машин

Так компания готовится к серийному выпуску производительных гибридов и электрических автомобилей.

Борьба с вредными выхлопами в Европе выходит на новый уровень — британская газета Daily Mail сообщает, что немецкий автоконцерн Daimler AG вложит $23 млрд в создание высокопроизводительных аккумуляторов "как у Tesla", чтобы захватить рынок электрических автомобилей. Отмечается, что флагманским автомобилем может стать "убийца Model X" — кроссовер Mercedes-Benz EQ, старт производства и продаж которого запланирован на 2019 год.

К 2025 году, как сообщают СМИ, Mercedes сосредоточится на выпуске гибридных и полностью электрических автомобилей, что позволит занять наибольшую долю на автомобильных рынках будущего. Сообщается, что только под брендом Mercedes планируется выпустить 15 новых гибридных и электрических автомобилей, что позволит "поднять" продажи компании на 30 процентов. Главным конкурентом для немецкого автогиганта, вопреки ожиданиям, стал не Илон Маск и компания Tesla, а китайская компания Amperex, которой принадлежат патенты на дизайн и технологии для более чем 120 полностью электрических транспортных средств.