Учёные раскрыли главный секрет рыжих волос

Спойлер — всё дело в целом ряде крайне сложных генетических схем, которые есть только у рыжих людей.

Генетики из Университета Эдинбурга выяснили, что люди с рыжим цветом волос являются носителями как минимум восьми необычных доминантных генов, которые позволяют передавать необычный цвет волос и другие особенности по наследству. В общий список генетических особенностей вошли 200 пар генов, благодаря которым формируется особая генетическая структура, из-за которой человек может родиться с рыжими волосами, веснушками и необычным цветом глаз одновременно.

При этом исследователи уточняют, что рыжий цвет волос может иметь несколько разных оттенков, а веснушки могут иметь разную структуру и располагаться на разных частях тела. Кроме того, исследователи выявили и другую особенность: эпидермис людей с рыжим цветом волос значительно отличается от людей с другим цветом волос из-за того же генетического набора.