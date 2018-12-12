Модуль InSight прислал первое селфи с поверхности Марса

Новые данные помогут учёным лучше сориентироваться в том, с какого места начать исследования планеты.

Лаборатория реактивного движения NASA опубликовала первое "марсианское" селфи космического аппарата InSight. На снимке хорошо видно, что никаких повреждений модуль не получил и готов к работе на поверхности планеты. Как отмечают учёные, новый снимок позволит принять решение относительно начала работ по исследованию почвы планеты.

Теперь из снимков, отправленных на Землю, учёные составят интерактивную карту, которая позволит выбирать районы для каждого типа научных исследований. Специалисты по изучению Марса считают, что глубоко под верхним слоем почвы могут находиться доказательства существования простейших микроорганизмов и питательной среды для их существования.

Запущенный в мае космический зонд InSight приземлился на поверхность Красной планеты в районе вулканического района Элизий 26 ноября. Полёт к Марсу занял более семи месяцев.